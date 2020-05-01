因應新冠肺炎衝擊，行政院編列500億元預算，開辦勞工10萬元紓困貸款，總共提供50萬個申辦名額，昨天起受理申請，勞動部次長林明裕表示，截至昨天中午已有將近2萬7000件申請，預估開辦首日申貸案件超過5萬件，占總額度的十分之一，傳出政府有意加碼400億元，再釋出40萬個名額，行政院政務委員龔明鑫表示，勞工小額紓困貸款是否加碼，還要視需求評估，預計下周會比較明朗。

民眾抱怨 10萬有點少

勞動部開辦勞工10萬元紓困貸款，首年利息由勞動部補貼，從第2年起利率1.845％，還款期限3年，評分表滿60分即可申貸，首波有合作金庫、台銀等21家銀行受理申辦，其中有16家銀行提供線上申請。5月4日還有12家銀行及1家信用合作社開始受理申請，其餘陸續受理申請。

公民營銀行申辦情況差很大，一銀申請件數就飆破萬件，合庫、兆豐、彰銀、台企銀等公股銀行申請案也達4千至9千件間。中國信託、國泰世華、台新、台北富邦等民營銀行，昨早一開門也有勞工來詢問，但多是薪轉戶就在該行的客戶，比較常聽到的抱怨是「10萬元有點少，能否多貸些」，就會建議可搭配各銀行的小額信貸。

有勞保者 僅需雙證件

許多民眾打電話詢問要辦理需要攜帶什麼證件？勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞說，如果民眾有投保勞工保險，僅需要帶雙證件、印章即可辦理，毋需再有其他財力證明；未投保勞保的勞工，可用過去1年內的其他薪資收入作為證明，例如網拍收入跟薪水袋等。

林明裕表示，勞工貸款申辦首日截至中午，線上申辦有2萬5739件，臨櫃申辦1207件，總計近2萬7000件，預估整天申請人數將超過5萬件，申請情況踴躍，代表勞工確實有需要，勞動部樂於提供協助，會評估是否增加勞工貸款名額，下周會持續觀察申辦情況。

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(中時電子報)