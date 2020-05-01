烏克蘭警方日前接到民眾報案，表示有一名女子「全裸逛大街」；員警到場之後，全裸女子還持刀衝向警察！她不只臉上有血跡，手中還提著一顆血淋淋的人頭，讓人看了不寒而慄。

據《每日星報》報導，這起案件發生在4月30清晨，烏克藍哈爾科夫市（Kharkiv）警方獲報後立馬派員前往察看，果真在大街上見到這名行為詭異、全身赤裸的女子。不過，她手中卻提著一個袋子，明顯沾滿了血；裸女自己的臉部也有血跡。

警方發現裸女的精神狀態有異，不敢大意；她一手提著袋子、一手拿著刀，有警察靠近發現袋子裡是一顆血淋淋的人頭，她竟持刀想要刺向警察，但最後還是遭到警方逮捕，但她不願對警方的疑問作出解釋。

據《7News》報導，當地一名40歲男子報案，表示在家中看到13歲的姪女的無頭屍體，他表示平時是和38歲的妹妹皮亞諾娃（Tatiana Pyanova）母女同住，妹妹平時從事清潔工，就是這名裸女；當地鄰居則說皮亞諾娃是一名慈愛的母親。

皮亞諾娃被補時相當不配合，還對警方說：「我不想說話，不要靠近我！」而收養女孩的組母則不願相信皮亞諾娃會手刃女兒，「我不相信！她是一位偉大的媽媽。她一定是被餵藥了，她不可能會做這種事！」而皮亞諾娃現在正被拘留，警方仍持續調查中。

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(中時電子報)