中央選舉委員會針對高雄市府限制高雄市選舉委員會借用學校、私人場所，辦理高雄市長韓國瑜罷免案投票，呼籲高雄市府配合高雄市選委會，切勿妨礙人民正當行使罷免權。對此，韓粉怒吼中選會太過分，根本是黑手伸入罷韓投票。更有韓粉表示，高中以下不是因防疫宣布不外借嗎？衛福部長陳時中要不要開罰！

針對高雄市政府教育局、民政局限制高雄市選舉委員會借用學校、私人場所，辦理高雄市長韓國瑜罷免案投票。中選會昨發布聲明表示，已依據疫情指揮中心訂定規範，這次的罷免案，已要求高雄市選委會於今年4月24日邀集高雄市政府各單位，討論通過本罷免案防疫計畫，讓防疫措施更完備。

中選會表示，高雄市政府教育局、民政局如對於防疫措施有任何建議，可提供該會及高雄市選舉委員會參考辦理，切勿恣意假借疫情或以其他空泛事由限制場地借用，妨礙本次罷免選務之進行。

對於中選會的說法，韓粉非常憤怒表示，「韓市長做到這樣還要被罷免，一堆無恥之徒噁心至極。這次拜託一定要徹底監督中選會，盯緊每個投票所」、「高雄被民進詐騙集團魚肉20-30年，負債3000多億，各種弊案，官商勾結，謦竹難書。沒有真相前急著罷韓，就是想要金光黨班師回朝，繼續吃香喝辣」、「中選會來文都依據選罷法，為何提前連署違規的部分，中選會不依規定辦理停止。超扯的中選會違法」、「罷韓就是可以無法無天」、「高中以下如我記得沒錯，都因防疫宣布不外借，中選會是特權機關嗎？陳時中何在？開罰吧」！

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(中時電子報)