台灣性感女網紅元元，擁有甜美長相以及火辣魔鬼身材，短短時間就累積60萬粉絲，不過近日爆料與好友Rakuten Girls陳甯亞（Mia）鬧翻，IG還被對方封鎖，對此她指控對方「做了很多不可原諒的事情」，引發網友議論。

元元在IG限時動態PO出截圖，表示遭好姐妹陳甯亞封鎖，認為對方根本作賊心虛，強調兩人並沒有吵架，但2年多的友情已無法挽回，接著指控對方做了很多不可原諒的事情，揚言沒看過這麼可怕的人，而且可怕到不是心機，是會讓人毛骨悚然，至於兩人有何嫌隙？有網友指出Mia在二手拍賣時偷元元的錢，事後還講元元壞話，直到聽說對方有毀滅性證據，才肯出來道歉。

元元IG限時動態PO文。（圖／元元IG）

對此元元先在IG限時動態發文：「妳真的......沒救了」，接著表示想知道內幕的可以Dcard，雖然一度心軟想原諒，但得知Mia在背後搞小動作，因此決定斬斷友情，也感嘆Mia手段太厲害，只好率先投降。

(中時電子報)