小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（1日）財經重點。

【1】疫情衝擊 退撫基金慘虧逾600億元

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，也讓退撫基金投資大幅虧損。考試院會昨聽取退撫基金投資績效，今年截至3月底止，已實現加計未實現損益，退撫基金損失金額已逾613億元，虧損幅度達10.42％。

【2】紓困遭批亂象多 公股行庫大小眼？

針對立委質疑公股行庫為拚紓困業績，只主動貸款給體質好的公司，真正需要紓困的反而貸不到，金管會主委顧立雄29日以二點駁斥，一是台灣資金充裕、額度還夠，沒有排擠問題；二是公股高層有可能要求主動關懷客戶，但據了解沒有下達紓困貸款KPI，若說為了貸款給好企業而導致其他企業借不到款，「這講法似是而非，沒有辦法接受」。

【3】國壽5月美元保單宣告利率保3

國泰人壽「降息」了。國泰人壽5月1日將調降美元利變保單宣告利率15～20個基本點（1基本點是0.01百分點），但美元利變「理財型」主力保單宣告利率依舊維持在3.05％，為前六大壽險公司最高宣告利率；新台幣利變保單則降5個基本點，理財型降到1.8％，類保障型亦成為六大壽險中首家跌破2％，降到1.95％。

【4】一個半月來 美失業人口飆逾3千萬

美國上周初領失業救濟金人數增加約384萬人高於市場預期，讓過去一個半月來因新冠肺炎疫情而初領失業救濟金的總人數逾3,000萬人。此外，由於美國採取嚴格封閉措施來阻止疫情擴散，讓3月消費者支銳減7.5％，創61年來最大月跌幅。

【5】IEA估全球能源需求暴跌6％

國際能源總署（IEA）30日公布報告指出，新冠肺炎疫情恐導致今年全球能源需求暴跌6％，相當於印度全年消費量，此為二戰以來對於全球能源市場的最大衝擊。

(中時電子報)