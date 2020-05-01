新冠肺炎疫情影響，全球許多地方都實施封城避免病毒擴散，近日土耳其一地好不容易解禁了，一名來自哈薩克的女子為了慶祝這一刻，決定爬上懸崖拍照，結果下秒就墜落山谷身亡了。

綜合外媒報導，這名女死者31歲名叫奧莉西亞（Olesya Suspitsyna），當時人正在土耳其西南部城市安塔利亞（Antalya）隔離，而當政府宣布解禁後，她決定和朋友跑到「登登公園」（Duden Park）遊玩。

一行人抵達「登登公園」後，奧莉西亞決定穿過圍欄走向懸崖邊，打算請朋友幫她跟瀑布拍照，但卻沒有站穩，她當場從115英尺高的地方跌落山谷，屍體被打撈上岸時早已沒了呼吸心跳。

事實上，奧莉西亞過去5年來都在土耳其擔任當地導遊，她曾在個人IG發文：「我將永遠欣賞土耳其的美，這裡是我的天堂。」奧莉西亞朋友眼睜睜地看著她墜落，內心都悲痛不已，其中一個好朋友克拉夫楚克（Olga Kravchuk）就說：「她熱愛大海，夢想生活在土耳其，她實現了自己的夢想。」

據了解，奧莉西亞的遺失將在周六運回哈薩克，預計會被葬在自己的家鄉科斯塔奈。

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(中時電子報)