朝鮮(北韓)最高領導人金正恩近日各種傳聞甚囂塵上，金正恩身體狀況究竟如何，官方一直未給正式說法，曾於韓國高麗大學亞細亞問題研究所擔任客座教授、現任台師大東亞系兼任助理教授董思齊，近日就金氏家族的近況和接班問題做出回應，指出金正恩若驟逝，可能由這2人接掌「過渡時期」政權。

董思齊近日接受港媒《中評社》專訪指出，金正恩一旦身體狀況嚴重或是病逝，在目前檯面上沒有明確接班人下，朝鮮會形成內部權力鬥爭與外部勢力介入的情形，朝鮮就會有軍事活動。但目前來看沒有中國大陸解放軍和北韓邊境並沒有大規模增兵，北韓國外使節的召回或是國內的使節召見上，都沒有異常，韓國政府官方消也認為金正恩政權穩固，特別說金正恩是活著且健在。所以可以推斷出金正恩還沒離世。

至於如何看待朝鮮官方《勞動新聞》稱金正恩對三池淵的勞動工人表達慰問？董思齊解釋，朝鮮的元山市有醫療人員，之前金正恩也有40幾天沒有出現，是因為手術，但目前都沒有照片，應該是手術後修養中，也有可能是行動不便所致。

但若「金正恩真的驟世，會如何看待金氏家族接班繼承問題？」，董思齊說，朝鮮兩大主軸是發展核武與經濟，就是要以美國為主要談判的目標，進而希望西方國際承認朝鮮是大國，給予朝鮮經濟援助。若金正恩離世，那「胞妹金與正」掌管勞動黨內部宣傳以及組織指導部副部長，將會與名義上是「第二把手崔龍海」有條件代行政務，兩人合作的模式成為朝鮮「過渡時期」政權，再積極尋找接班梯次。

(中時電子報)