國際能源總署（IEA）30日公布報告指出，新冠肺炎疫情恐導致今年全球能源需求暴跌6％，相當於印度全年消費量，此為二戰以來對於全球能源市場的最大衝擊。

儘管IEA預估疫情恐重創能源需求，但美國原油庫存增幅低於預期，加上市場樂觀看待歐美部分國家鬆綁防疫可望帶動原油需求，使得西德州原油6月期貨價30日盤中大漲15.54％，每桶報17.4美元，而倫敦布蘭特6月期油同樣勁揚11.4％，每桶報25.11美元。

IEA報告顯示，今年全球能源需求恐大跌6％，創70年來最大跌幅，更是2008年金融危機期間跌幅的七倍。

其中，原油需求將大跌9％至2012年消費量水平，煤炭需求衰退8％，天然氣與電力皆下滑5％，唯一例外是再生能源需求將持續攀升，部分原因在於美國新風力發電計畫陸續上路。

為防堵肺炎疫情擴散，全球各國相繼實施封鎖與禁足等措施，給能源需求帶來史無前例的打擊，其中以先進國家受創最重。IEA預估，美國今年能源需求恐下滑9％，歐盟地區預估暴跌11％。

據IEA預估，今年全球每日原油需求將減少破紀錄的930萬桶，而4月每日消費量恐較去年同期減少290萬桶。

受到疫情拖累，全球原油需求下滑，導致國際油價震盪加劇。布蘭特期油價格上周跌至18年新低，西德州期油更首見負油價。

報告亦指出，能源需求銳減，連帶使得全球碳排量下降。今年全球二氧化碳等溫室氣體排放量預估減少8％至306億噸，此為2010年以來最低水平。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）指出：「今年碳排量降幅極大，可望抵銷過去10年來的增幅。」

但畢洛也提醒，若沒有各國政府推出相關環保政策的支持，明年碳排量恐怕會大幅反彈升高。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)