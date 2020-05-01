友訊經營權之爭意外連連，早場才剛演出友訊聯手佳世達換掉明泰董事長李中旺的戲碼，晚場就傳出佳世達擬以35％的溢價、問鼎明泰28.8％～42.8％股權的情事，友訊結盟佳世達打經營權保衛戰，可謂是使盡全力。

友訊日前傳出市場派台鋼集團結合友訊董事會成員明泰董事長李中旺、友訊前總經理林仕國展開反撲，盼能中興友訊，不料原本站在防守一方的友訊董事長胡雪30日竟突然奇襲，聯手佳世達，在董事會裡將了明泰董事長李中旺一軍，一舉拔掉了李中旺明泰董事長的頭銜，也意味著友訊經營權「茶壼裡的風暴」已經延燒到了明泰。

據悉，明泰30日召開的董事會議程原本僅標明將審閱今年度首季財報，不料會開到一半，友訊的法人代表卻突然提出臨時動議，提案要求更換董事長，且該案隨即獲佳世達同意，由於佳世達和友訊握有明泰近四成的股權，相形之下手中僅握有4,446張持股、持股比例僅8.19％的李中旺根本無法匹敵。

最後董事會在佳世達和友訊各二席董事，再加上明泰現任總經理林裕欽投票支持下，最終以五比三通過更換董事長議案，迫使李中旺只能拱手讓出董座寶座，至於新任董事長則由佳世達商業暨工業用產品事業群暨事業群總經理黃文芳出任，而明泰副董事長的位置則仍由佳世達董事長陳其宏兼任。

友訊和佳世達在聯手拔掉李中旺的位置後，晚間佳世達隨即宣布將以每股現金30元，公開收購明泰已發行之普通股，以明泰30日收盤價22.15元來看，溢價高達35％，佳世達勢在必得的決心可見一斑。

佳世達目前已是明泰最大股東，集團綜合持股23.8％，此次公開收購希望將綜合持股拉高至28.8％～42.8％。對此，友訊也撂下話說，友訊立場就是支持佳世達來營運明泰，強化結盟的態勢不言而喻。

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(中時電子報)