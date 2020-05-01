〈Monsieur L Restaurant〉出新菜〈小卷鑲淡菜、藜麥、西班牙臘腸〉，提味醬汁是紅椒醬與綠色蒔蘿油，黑色的是蒜味墨魚汁。（圖／姚舜）

〈小卷鑲淡菜、藜麥、西班牙臘腸〉顧名思義是在小卷中讓入了淡菜、藜麥和西班牙臘腸，並利用這些食材的豐富味道與口感。（圖／姚舜）

用「獅頭碗」盛裝的〈酥皮清湯〉或〈酥皮濃湯〉，因「到處喝得到」、甚至夜市鐵板燒內菜單亦有這道菜，所以如今Fine Dining餐廳反而不易見到湯品了。有些人誤會，「湯碗上蓋了個麵包皮」的〈酥皮湯〉是台灣MIT「台灣在地產物」，殊不知，這是法國「廚皇」保羅．包庫斯（Paul Bocuse）於1975年為當時法國總統季斯卡舉辦的餐會而設計，從此並成為「跨世界的世界名菜」。所以，不要大驚小怪，台北民生社區的〈Monsieur L Restaurant〉將之列入了新菜單，向經典傳奇致敬。

台北市民生社區、以高CP值而深受食饕與吃貨喜歡，並被簡稱「L先生」的〈Monsieur L Restaurant〉義法餐廳全面更新菜單了！曾獲紐西蘭「Cuisine Good Food Awards」評鑑得到「三頂高帽」殊榮的台籍主廚Nobu Lee李信男，為與姐妹餐廳〈ORCHID 蘭〉法式餐廳區隔，並引領食家饕客「溫故吃新」，刻意以歐陸經典或傳奇菜餚舖陳新菜單。於是〈酥皮湯〉上桌了、〈羅西尼牛排〉回來了，〈慢烤蘋果〉成了〈戰斧豬排〉的Side Dish，中午的3道菜套餐更從過去1080元，下修為880元起，以「老味道＋好味道」，持續維持「高CP值」口碑評價。

許多定位高檔的義法餐廳已不易見到「戴帽子」的〈酥皮濃湯〉或〈酥皮澄清湯〉了，但〈Monsieur L〉這季讓食客重溫舊「食光」。（圖／姚舜）

在〈Monsieur L〉享用酥皮湯，可以慢慢「掀」起酥皮，不要急著「塞」到湯裡。（圖／姚舜）

〈Monsieur L〉餐廳的〈酥皮湯〉所用的酥皮，層次豐富且飽滿，而且充滿奶油香。（圖／姚舜）

〈酥皮鴨肝牛肉澄清湯〉內有牛肉和大塊鴨肝，湯色清淺、味道鮮醇。（圖／姚舜）

可供兩人分享的〈酥炸馬頭魚〉是法國百年經典名菜，特色是將魚開背去骨，並保留魚頭酥炸上桌，吃來過癮。（圖／姚舜）

〈波士頓龍蝦． 焗烤通心麵〉是在對剖切半的龍蝦，因「載」著通心粉，所以看起來更加「壯碩」。（圖／姚舜）

保羅．包庫斯當年作的酥皮湯是〈季斯卡黑松露酥皮湯〉，牛肉清湯裡搭著牛肉和松露，食客以刀叉移開或敲開覆蓋在湯碗上的酥皮時，原本被「封鎖」住的松露氣味噴發而出。想像一下，這是一個多誘人食慾的Moment啊！

Nobu Lee的〈酥皮鴨肝牛肉澄清湯〉，完全是按照法式澄清湯consomme作法熬製湯頭，湯內則以鴨肝取代了松露，湯碗上覆蓋的酥皮請了專業烘焙師父訂製，與坊間一般西餐廳慣見的略有不同，鼓鼓漲漲的有點像麵包，皮酥而薄且富層次，揉麵時的奶油用料好，所以特別的香。

享用〈酥皮鴨肝牛肉澄清湯〉時，〈L先生〉的親切外場服務人員建議我，不要急著將酥皮割碎了「往湯裡塞」，可以先單獨試試這酥皮的口味。我照著他的建議，將酥皮沿著湯碗切割，然後整塊移到菜碟上，切小塊入口，口感與風味有一點像吃可頌，是獨特的食趣體驗。

品嘗〈頓龍蝦． 焗烤通心麵〉時，可現擠檸檬汁提味。（圖／姚舜）

〈頓龍蝦． 焗烤通心麵〉的通心麵，是以鹽昆布製作白醬再放入龍蝦腦烹煮，最後再焗烤而為。（圖／姚舜）

同樣是〈羅西尼牛排〉，Nobu Lee的呈盤手法較時尚現代，且Side Dish也有巧思。（圖／姚舜）

小火慢烤的〈戰斧豬排〉一直是〈Monsieur L 〉餐廳的人氣招牌菜式。（圖／姚舜）

以肥鴨肝配菲力牛排的〈羅西尼牛排〉也是經典傳奇名菜，肥肝的油脂遇到了炙熱的牛排融入到了肉質肌裡中，是這道菜的美味關鍵，任何改變都會是畫蛇添足。Nobu Lee當然沒有「褻瀆經典」，他選用美國Prime等級菲力牛排並加上整塊肥厚鴨肝，上方點綴蝦夷蔥增添香氣，令味蕾享受最飽滿濃郁的風味。不過。，呈盤時他另外搭配了特製的發酵香菇，讓香菇微微酸味去化油膩，也藉酸味的空針引線，使整道菜的味道層次更清楚分明。

〈酥炸馬頭魚〉也是傳承百年的經典名菜，Nobu Lee說這道菜的菜名取自法國路易十四時期的財政部長科爾貝（Jean-Baptiste Colbert），是科爾貝家廚製作的一道私房料理。Nobu表示，法文中「a la Colbert」指的是將完整一條魚由背部剖開去骨，保留魚頭酥炸上桌，由於工法繁複極少餐廳供應。傳統做法會在魚背擺上香料奶油，Nobu則是置換成昆布奶油醬汁與特製茴香沙拉，以收解膩爽口之效。

Nobu Lee以發酵酸菜和青蘋果絲、葡萄片，作為〈 戰斧豬排〉的Side Dish，酸甜滋味與帶著醬汁的豬肉非常速配。（圖／姚舜）

〈Monsieur L〉本季甜點〈法式千層派〉，吃的酥皮的酥香薄脆，還有香草卡達的甜香。（圖／姚舜）

〈Monsieur L〉本季甜點〈法式千層派〉，「躺」下來後可從剖面中清楚看到卡士達內餡。（圖／姚舜）

Nobu Lee（左）領著〈Monsieur L〉餐廳的廚藝團隊，以現代廚藝詮釋法式經典老味道。（圖／姚 舜）

源自義大利西西里島的麻花捲麵Casarecce，向內捲入的獨特造型能吸附大量醬汁，為南義經典麵款。Nobu Lee主廚以橄欖油煸炒大蒜、小番茄，並拌入麻花捲麵、海膽拌炒，盛盤時以新鮮北海道海膽搭配，增加風味與口感，並使菜餚更顯奢華。

〈波士頓龍蝦． 焗烤通心麵〉是將波士頓龍蝦水煮至半熟，續以奶油小火煮過。主廚特別以鹽昆布製作白醬，放入龍蝦腦烹煮通心麵醬汁，最後焗烤上桌，並搭配檸檬、橄欖油泡沫、水煮蛋碎，不僅能品嘗海洋甘甜滋味，更是老少咸宜的美味菜色。

〈Monsieur L Restaurant〉人氣招牌菜式〈戰斧豬排〉仍在菜單上，文火慢烤粉嫩多汁的豬肉充滿火烤炭香，搭配濃郁香甜的小火慢烤蘋果與主廚自製的發酵酸菜和青蘋果絲、葡萄片，經典組合、耐吃不膩。

(工商 )