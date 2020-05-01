黃捷臉書。

高雄巿議員陳致中30日質疑高巿府以防疫為名，限制學校在罷免投票中借場地，意圖讓投票所大排長龍，減低巿民投票意願；高巿府教育局長吳榕峯駁斥「我幹嘛，我無聊啊？」這是疫情考量、分散風險，不然有什麼關係。

吳榕峯指出，疫情當下，學校出借後，將來要消毒、清理，誰要負責是需要講清楚的，如果因為疫情的關係，造成任何的感染，是高巿府教育局要負責？還是其他單位要負責？同樣需要講清楚，而不是公文來就照單全收。

對此，高雄市議員黃捷在臉書上質疑，高雄市教育局的這次的做法對於防疫一點幫助都沒有，倘若原本該校有八個投開票所，縮減至兩個，只會造成投票人潮大排長龍，反而更讓民眾聚集，且無法有效保持安全社交距離，只會更危險。而若是因此迫使選委會須商借其他地點，不但容易使得投票民眾跑錯地點，也會讓相關的防疫資源量能更為龐大。

無論怎麼想，都不是好的防疫措施。黃捷指出，比較好的做法，反而應該讓學校增開投開票所，以分散人潮。教育局明明有防疫的觀念，卻硬是這樣做，黃捷認為這只是為了讓民眾因需大排長龍、怕人潮聚集危險、跑錯變更後的投開票所而降低投票意願與有效選票。

從要求寄二階連署回函、撤除罷韓看板到限制投開票所，韓市府無不想盡辦法在找市民的碴，與市民為敵。黃捷表示，套一句韓國瑜市長講過的話，「市府機器實在動得很厲害」，市民惟有早日把韓市長請下台，才能結束這段長期的侵擾！

對於黃捷的說法，有的網友卻持不同意見，指出目前正是防疫重要關頭，台灣已經連續五日零確診，應該要更兢兢業業，而不是為了你們一己之私的罷韓願望，壞了整個高雄的防疫計畫！

(中時電子報)