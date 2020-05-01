因羅志祥（小豬）和周揚青9年情變風波，引發許多人對於渣男的討論，一名女網友自稱是獨立樂團「先知瑪莉」主唱Josh Ba的前女友，日前也發文驚曝和Josh Ba交往8年多的經過，她透露男方習慣性約砲、和粉絲過從甚密，兩人一度分手又被男方挽回，沒想到Josh Ba劣性不改，依舊犯相同錯誤，讓女網友身心俱疲，但對此，Josh Ba方面暫無回應。

2007年組成的「先知瑪莉（Mary See the Future）」，9年前曾入圍金曲奬「最佳樂團」，2016年被評比為台灣十大獨立樂團之一，今年初才舉行售票演唱會。據《鏡周刊》報導，一名女網友爆料曾和主唱Josh Ba交往，卻發現Josh Ba和女歌迷曖昧，私下甚至會接吻、開房，Josh Ba卻辯稱只是在人類觀察，自己其實一點都不愛她們。

女網友和Josh Ba復合後，竟發現Josh Ba私下仍與小三開約、上床，甚至有次還被女網友當場抓包Josh Ba出軌，男方又狡辯只是在學習將生命中每個人放在正確的位置上，並揚言要跟女網友結婚，讓她心死看透一切，跟小三說開後決定公布一切，並希望未來不要有人跟她犯相同錯誤，在同個人身上受傷，引來其他網友留言安慰鼓勵。

(中時電子報)