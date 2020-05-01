「桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程」昨天下午發生樓地板坍塌意外，造成1死2傷，桃園市長鄭文燦指示「勒令停工、客觀調查、從嚴處分、工安第一」，目前已請桃園市結構工程技師公會協助調查鑑定，另外勞檢處今日將協同勞動部人員對廠商展開職災調查。

該意外造成2名56歲林姓及43歲詹姓工人輕傷，62歲林白姓女工人第一時間受困失聯，1日清晨5時13分被發現時，已經明顯死亡。新聞處長詹賀舜表示，市府對此深感遺憾，將協助家屬善後事宜， 而2位傷者則是輕傷昨晚皆已出院。

詹賀舜轉述，市長要求以「勒令停工、客觀調查、從嚴處分、工安第一」原則處理，也請祕書長黃治峯協助後續整體處理工作，也會請第三方調查以昭公信。目前交通局已請桃園市結構工程技師公會調查，釐清工安責任，勞檢處、勞動部也對廠商進行職災調查，除依法令裁處，也會從嚴處分。

交通局長劉慶豐說，比對每12小時比對21處地面沉陷監測點位，周圍地面未有明顯的位移變化，初步判斷沒有災害擴大的跡象，不過為確保工地附近民宅安全，將請結構技師進一步調查確認，並強化工地安全補強措施。

劉慶豐也說，該工程去年5月25日開工，預計今年12月25日竣工，目前已施作至地面一層及土方回填，進度為57％，因為工程進度超前，並沒有趕工的需求，將請專家釐清坍塌的真正原因。

(中時 )