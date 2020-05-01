《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（30）日的國際新聞重點。

【1】 金正恩今天是否現身是關鍵

北韓領導人金正恩神隱多日，五一勞動節是北韓的重要節日，金正恩今天是否現身備受關注。美國國務卿蓬佩奧表示，美國沒有北韓領導人金正恩的消息，正密切觀察中。

【2】 川普控陸全力阻連任

受疫情影響而民調下滑的美國總統川普表示，他認為大陸對新冠疫情的處理方式證明，北京將「竭盡所能」讓他輸掉2020年的總統大選。在被問及他是否考慮動用關稅甚至註銷中國債務等舉措，正考慮不同的方案，「我可以做很多事情」。

【3】 美官方資金 資助武漢病毒研究

素有「美版陳時中」的美國國家過敏與傳染病研究院佛奇，曾資助目前正處於病毒起源風暴圈核心的武漢病毒研究所內科學家，該研究所因進行風險極高的新冠病毒研究而受爭議。

【4】 俄羅斯總理證實確診

俄羅斯總理米舒斯京30日證實自己罹患新冠肺炎，他已將此事報告總統普丁，他將自我隔離以保護其他內閣成員，目前俄羅斯副總理職務由第一副總理代理。

【5】 大病初癒 英相強森：英疫情已過高峰

英國首相強森重返工作崗位後，第一次帶領官員參加簡報。他開場便表示，英國已經「過了疫情的頂峰，」他並提到，英國的國家醫療保健服務(NHS)，也沒有到無法負荷的階段。

(中時電子報)