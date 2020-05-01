鐵路警察李承翰處理火車逃票事件，遭鄭男持刀刺死，如今鄭男被宣判無罪，引起社會譁然，而該案做精神鑑定的醫師沈正哲指出，他會犯案是病發後表現，也承認案發後見過李承翰父母，雖然也很可憐，但因此做不同判斷就有失專業。

去年七月一名鄭姓男子搭火車，因補票問題與列車長發生衝突，後來請鐵路警察李承翰前往處理，沒想到情緒激動的鄭男竟拿刀刺向李承翰，導致李承翰不幸身亡，這起事件在當時引起軒然大波。

今年4月30日審判結果出爐，嘉義地院判定，鄭男罹患思覺失調症，因此判處鄭男無罪，諭令50萬交保，這個結果讓社會大眾與家屬難以接受，警政署署長陳家欽也出面斥責法官，並表明會協同嘉義地檢署持續上訴。

根據《ETtoday》報導，當初進行精神鑑定的醫師沈正哲表示，會犯案是因為生病，不會有人會為幾百元的車票殺人，這明顯不合邏輯，此外，案發後他也曾見過李承翰的父母，覺得他們很可憐，但若因誰可憐就做不同判斷，那就不專業了。

(中時電子報)