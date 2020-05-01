大陸湖南長沙日前發生一起打架事件，楊姓大媽與戴姓男鄰居因打牌有嫌隙，進而爆發口角衝突，之後戴姓鄰居的女兒也加入勸架；沒想到楊姓大媽脫口一句「女兒30歲嫁不出去」，引爆戴姓一家人怒火。原本站在一旁的戴妻聽不下去，與女兒聯手暴打楊女，將她抱起摔地。

根據《錢江晚報》報導，楊姓大媽與戴姓大叔是鄰居，打牌時發生不愉快而爭吵，沒想到竟動手打了起來；楊姓大媽脫口辱罵，「你女兒30幾歲都還沒嫁出去，就是兇，嫁不出去啦。」結果被戴男的妻子與女兒聯手痛毆。

從畫面中可以看見，雙方從裡面打到外面，旁邊一堆人圍觀，只見戴妻先是對楊姓大媽的頭狂槌打，往臉上賞巴掌，接著鎖喉，再把人抱起來拽到地上，力氣相當驚人。

警方到場後將涉案的人全帶回，沒想到一群人到警局仍持續吵鬧。戴姓大叔表示，狗急會跳牆，不然怎麼會摔人；他認為，妻女打人沒有錯。雙方至今仍不願和解，全案將進入調解程序。

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(中時電子報)