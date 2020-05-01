由四三九九資訊科技研發、易亨數位代理營運的3D妖靈養成MMORPG手遊《天姬物語》事前登錄活動火熱進行中，官方於30日公開主角「千隱」、「水月」及兩大天姬「靈狐」、「玉兔」等相關介紹，供玩家更深入了解。《天姬物語》是一款療癒系妖靈養成MMORPG手遊，集戰鬥、養成、收集於一體，劇情畫風唯美動人，誠摯邀請玩家預約加入天姬世界，一起開心一夏！

療愈溫柔又美麗的妖靈養成MMORPG，集戰鬥、養成、收集於一體，與你相約夏季！(影片來源/youtube/ssjj game)

隱者千面 劍守一生摯愛

隱者千面 劍守一生摯愛(圖/《天姬物語》官方提供)

「千隱」隱者千面，讓外界難以看透，幼時無親無友，沒有任何感情羈絆，成為無懈可擊的存在！直到遇見「水月」，從此宿命相連，千隱一肩扛起女孩的願望及使命，並陶醉在愛與真誠中，有情人揮砍無情劍，用劍守護一生摯愛！

水月鏡花 守護世人平安

水月鏡花 守護世人平安(圖/《天姬物語》官方提供)

「水月」如同鏡花永遠絢爛虛無，作為巫女以靈魂為代價安撫世間妖靈，在聖地中靜靜守護世人千百年，如今世界平衡已逐漸失控，水月的靈魂也得以輪迴解脫。然而甦醒的這一世，水月因乘載了太多記憶，變得冷若冰霜、雷厲風行，但安撫妖靈的永恆使命，卻未曾停息！

靈狐天姬 性感靈狐遊天下

靈狐天姬 性感靈狐遊天下(圖/《天姬物語》官方提供)

上古三大妖族之一，最為神秘的狐岐山白狐妖獸一脈，長久以來受世人所傳喜好攝人心魄、食人精魂，背後卻是因狐姬太美，招致世間妖魔嫉妒，惡意傳出詆毀謬論。靈狐祖訓有言，非世間亂象，四海悲歌，不可下山，可見所言禍亂世間者，叛逆之輩也。其中可行走於世間不受禁令約束，只有白狐一族最至高無上的存在「靈狐天姬」。

玉兔天姬 溫柔聖潔守護神

玉兔天姬 溫柔聖潔守護神(圖/《天姬物語》官方提供)

「玉兔天姬」宛如天下的仙女下凡，不食人間煙火，且對周遭人事物都特別親切溫柔，像對待自己的親人。而「玉兔天姬」也是雪夜的守護神，讓孤獨迷途的人在漫天飛雪時指引回家的路，陪伴你渡過所有難關，等你回家！

想瞭解更多天姬與背後的故事，快來預約，一起體驗療癒妖靈世界！

(科技)