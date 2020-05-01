在新冠肺炎疫情趨緩下，五一連假首日再度湧現出遊車潮，不過因為這次的連假並不是所有人都放假，因此塞車狀況比預期中要好一點，估計過了中午之後，壅塞現象就會得到改善。

四區工程處交控中心主任陳國正表示，五一連假的車潮跟預期中的相差不多，但車潮提早了約一個小時出現，大約在上午8點半左右，蘇花改的每小時車流量已經高達1000輛次，也難免造成壅塞。

但陳國正也表示，由於五一連假放假的對象是勞工，因此雖然一早就湧現車流，但應該不會維持一整天，大概過了中午之後就會明顯紓解。

在國道五號、雪山隧道方面，坪林交控中心副主任唐偉文表示，大約從清晨6點過後就開始湧現南下車潮，國三接國五路段回堵了兩公里，南港石碇路段車多，車速降到30公里左右，雪隧也因車多壅塞，南下入口處車速同樣只能維持在30公里，但到了雪隧中段時速可提升至50公里，到了末段接

近出口處，就恢復正常車速。

(中時 )