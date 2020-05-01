國內疫情趨緩，各界盼經濟活動逐漸復甦。台大公衛學院副院長陳秀熙表示，台灣接下來可展開精準防疫工作，依各國不同流行程度進行境外管制，檢測陰性可出國，具抗體者則可入境；業者若可自行買單讓員工檢測，及特殊團體可自行負擔檢測，政府皆應支持。

「全方位AI x防疫線上論壇」昨舉行，陳秀熙表示，內需市場一定要打開，但考量疫情全球大流行，台灣對內可進行精準防疫，針對不同國家疫情進行境外管理，不能讓零確診現況被破除，加強邊境管理檢疫，如此便可無需居家檢疫14天，經濟能復甦。

陳秀熙說，台灣雖確診病例少，一方面代表族群免疫力需要疫苗，另方面也是我國病毒量無法與他國相比，病毒在我國因此不具傳播力，不會造成社區感染。但結束全球大流行後，擔心台灣沒出現抗體，因此建議有限度開放經濟，分級管理社交距離與活動。

KTV與八大行業近來叫苦連天盼復業，陳秀熙說，近來有企業反映，願出錢為員工檢測，八大行業邏輯也一樣，如能自己買單施測，結果安全便可開業，盼政府支持。

陳秀熙強調，依現況看，台灣不易發生社區感染，爆出敦睦艦官兵集體感染後，也沒出現大感染，因此他建議可由特殊團體做起，甚至醫療人員更需篩檢，政府法規與態度一定要打開。

至於疫苗研發，台大醫院小兒部主任黃立民說，以禽流感全球大流行疫苗採購看，國內廠要能生產，須投入相當多資金，因此可與國外共同開發，一部份由台灣製造；研製疫苗並不難，需有效的蛋白質與佐劑，但國外不見得願合作；國內終究還是要有生產力，政府應盡速協助授權。

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(中時電子報)