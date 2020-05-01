國三2車衝撞分隔島 南下一度塞爆幸已排除 09:092020/05/01 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 目前事故已排除。（國道警提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號南下57.62公里處的三鶯路段，一早發生事故。（國道警提供／許哲瑗新北傳真） 1968高速公路局網站。（翻攝照片＼許哲瑗新北傳真） 今是五一連假首日，國道三號南下57.62公里處的三鶯路段，一早發生事故，一輛小客車和聯結車不慎相撞，兩車衝撞中央分隔島，橫跨南北巷車道，導致三鶯路段一度嚴重回堵，時速不到20公里；國道警表示，稍早事故已排除，車流逐步紓解中。 (中時 ) #國道 #公里 #分隔島 #路段 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 大貨車酒駕撞分隔島翻覆 駕駛幸運僅受輕傷 10:112020/04/27 社會 雲林木棉花道造型燈相映 15:332020/04/27 生活 區間測速成效佳 北宜將延伸境內全線 12:122020/04/28 生活 森永隧道5月底前提速至時速70公里 立委劉櫂豪：民眾有感樂觀其成 18:272020/04/28 生活 新北十大易肇事路段 三蘆占4處 04:102020/04/29 地方新聞 國家級災害應變辦公室進駐，強化六輕工安 19:592020/04/29 社會 大學生常釀機車事故 中市警提醒：催油門前請再多想一想 16:392020/04/30 生活 慘遇檢舉魔人 營造董座1公里內遭開10張罰 16:442020/04/30 社會 時速38公里！花蓮維修廠工安意外 原來是測試時突爆衝 06:012020/05/01 生活 社會熱門新聞 高中女慘淪洩慾工具 男師新婚隔天帶她奔摩鐵 - 社會 恐怖！烏克蘭女疑提「女兒頭」全裸逛大街 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 內湖警門崗私吞拾得現金1萬8400元 判刑3年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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