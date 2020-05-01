國道三號南下57.62公里處的三鶯路段，一早發生事故。（國道警提供／許哲瑗新北傳真）

1968高速公路局網站。（翻攝照片＼許哲瑗新北傳真）

今是五一連假首日，國道三號南下57.62公里處的三鶯路段，一早發生事故，一輛小客車和聯結車不慎相撞，兩車衝撞中央分隔島，橫跨南北巷車道，導致三鶯路段一度嚴重回堵，時速不到20公里；國道警表示，稍早事故已排除，車流逐步紓解中。

(中時 )