美國一位女球迷Laiah Zuniga向大聯盟與芝加哥小熊隊提告，她於2008年，距今將近12年前在小熊主場瑞格利球場遭界外球重傷。她當時坐在吧檯區，位於上下觀眾席之間的第6排，這球打到她臉上造成永久性傷害。

Laiah Zuniga今年28歲，她12年前還只是青少女。WGN 9的報導指出，她兩個眼眶都有骨折，牙齒被打斷，視力、嗅覺、味覺永久受損，平日容易流鼻血。

律師表示：「因為過去發生了很多次，大聯盟與小熊隊早就知道界外球可能威脅到觀眾，聯盟去年才頒布安全網的新規定，這對Laiah已經太遲了。」

去年5月在太空人主場，小熊打者一顆強襲界外球打傷了觀眾席上的2歲小女孩，造成永久腦部損傷。洋基隊2017年也有打者的界外球擊中3歲女童面部。即使是成年男子也可能因講電話分神被球打中，30支球隊數度亡羊補牢加強防護，但也有些球迷不喜歡被安全網遮擋視線。

(中時電子報)