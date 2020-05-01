相隔快8年時間，林書豪總算把真心話講了出來！豪哥接受《MSG Network》專訪表示，自己在2012年夏天只有接到火箭3年2500萬美元報價，卻跟經紀人要求降低報價，這樣他才有辦法留在尼克打球，因為豪哥根本不想離開紐約發展。

「我不確定自己有沒有在公開場合說過內心想法，假如我有說過，我一點也不後悔，當年我僅被火箭提供報價，其他球隊對我愛理不理，」林書豪說，「當時我剛訓練結束，接到經紀人告訴我火箭報價了，我第一反應是問能否降低報價。」

「這份報價太高了，我希望尼克可以得到一份可以匹配的報價，這樣我就可以留在紐約，那個時候紐約球迷、所有一切對我來說都很特別，我想留在紐約，因為這是我嚮往的地方，」林書豪說，「所以我只告訴經紀人，想辦法降低報價。」

「可是我的經紀人告訴我，我們對此無能為力，那就是火箭的最終報價，他跟火箭已經商量了好幾個禮拜了，」林書豪說，「如果到了最後關頭，我還是只有這份球隊報價的話，我還是不得不在這份報價上簽字，最後我就跟火箭簽約了。」

林書豪強調，他並非對休士頓有任何不敬之意，只是當時他不了解休士頓與火箭，卻只了解紐約，「所以我想降低這份報價，減少合約年限，那就不是一份毒藥合約，無論如何我都想試一下，可惜事與願違，那真是漫長的72小時！」

Jeremy Lin said he wanted Rockets to lower their contract offer so he could go back to Knicks he told MSG Network. Lin says he told his agent: "Hey, find a way to get out of Houston. Give me a less good of a contract so that New York will match it." The Knicks never made an offer pic.twitter.com/HS7ZpM1Hol — Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) April 30, 2020

(中時 )