陸軍269旅高山頂營區16日傳出黃姓中尉排長輕生，家屬寫「千字文」上書蔡英文總統，控訴黃在軍中遭霸凌、恐嚇。對此，蔡英文昨允諾釐清真相，桃園地檢署也強調「證據到哪、就辦到哪」，約談層級不會有上限，陸軍司令部已將3軍官停職，全力配合檢方偵辦。

黃姓中尉16日在營內自殺既遂，陸軍司令部表示，在事發第一時間，已封鎖現場，並通知憲警到場調查。

黃母無法接受其子竟會輕生，寫了一篇「千字文」，請求蔡英文協助，給予真相。蔡英文昨在新北受訪時表示，確有收到此信，軍官自殺是令人相當傷心的事情，請黃母節哀，檢調已介入調查，一定會把真相查明，該負責任的人一定都得負責，也希望這件事情別影響到國軍士氣。

外傳黃中尉「手心緊握神祕人名」，經初步查證，是紀錄17日支援公差人員，並將其姓名寫在手上，兩人並不熟識，且分屬不同單位，無隸屬關係。

至於「遭同袍刁難」、「自費購買後勤料件」及「自行車破壞」等相關資訊尚待釐清。陸軍司令部指出，已提請檢方偵辦，籲請各界尊重檢方權責，勿捕風捉影，若有相關事證可提供檢方，陸軍司令部將秉「毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查。269旅後勤副旅長陳上校、後勤科長趙中校、旅部連連長呂少校3人暫停職務接受調查，以釐清案情。

桃園地檢署27日會同法醫複驗，初步確認死因為頸部壓迫、窒息死亡，已查扣死者手機、文件，並持續約詢相關證人，針對黃姓排長輕生動機、家屬提出的疑點，逐一調查、釐清真相。

2013年7月發生的洪仲丘事件，也是在陸軍269旅，引發社會高度關注。全國各縣市自殺防治專線1925

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