我月前援助南州唯一友巴拉圭口罩引起爭議，近日又傳出巴拉圭大使周麟赴任僅2年，卻即將「奉召返國」，知情人士爆料，周麟「被更換」的原因，主要是與巴拉圭統阿布鐸的政敵交往過密，阿布鐸得知後相當反感，甚至拒絕接見。但外交部表示，大使更換是正常輪調，並非召回。周麟遺缺將與520駐外人事布局一併考量。

巴拉圭是我在南美洲唯一邦交國，極具象徵意義。僑界傳出，周麟與阿布鐸總統政敵交往，讓阿布鐸相當反感，雙方關係不睦。吳釗燮去年10月出訪巴拉圭時，阿布鐸原拒絕見吳釗燮，經協調後，阿布鐸同意接見吳，但當時開出條件，周麟不必陪見。但外交部強調，吳釗燮去年訪問巴拉圭過程順利、成果豐碩。巴國政府相關的禮賓接待安排，我方充分尊重。

況且，外交部表示，阿布鐸先短暫與吳單獨晤談，隨後即接見訪團全體成員，那時，周麟也在座陪見。

但據了解，吳釗燮也是到了巴拉圭後，才了解情況嚴重，因此決定要換人。周麟已收到調職令，但因新冠肺炎全球發燒，國際航班不正常，周仍留在亞松森市，尚未返國。

即使外交部說駐巴大使換人是正常輪調，但通常一任3年，周麟駐巴才2年，此時換大使，應是事出有因。不過，亦有人為他抱不平表示，大使派駐在外，本來就該與各政黨來往，不應苛責於他。

國民黨不分區立委溫玉霞與巴拉圭僑界在4月27日曾舉行過記者會，為周麟叫屈。前巴拉圭亞松森中華會館常務理事陳青珍表示，周麟與其夫人李潔服務僑界甚力，常參與僑胞慈善活動，常工作到半夜才休息。

僑務委員江昭萱指出，周麟夫婦巴國民眾也很用心，此次新冠肺炎疫情，李潔發動僑胞捐款，募到10萬美元，更與志工協助發放食物袋給弱勢族群。

(中時電子報)