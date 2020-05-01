防疫「逆時中」、台灣民眾黨桃花及人事風波不斷，加上錢櫃一場大火，燒出台北市長柯文哲政治危機，政治聲量也受到影響。柯文哲要怎麼挽回聲勢，網友建議，他應該要確定路線、廣納人才、少說話。

柯文哲2014年挾著超高人氣，順利當選台北市長，2018年順利連任，2019年創立台灣民眾黨。不過，柯文哲發言屢受爭議，身邊的人也多次出包，加上防疫期間不斷與指揮中心陳時中互槓，防疫滿意度倒數第二，而錢櫃大火，不只燒出台北市公安漏洞，也點燃柯文哲的政治危機。

對此，PTT網友cutbear123建議，若柯文哲想扳回聲量，第一要確定路線，不管要統要獨要中間，確定之後就不要動搖。第二廣納人才，確定路線後，尋找相同理念的人。第三閉嘴，當別人認為你張嘴就有臭味，你就閉嘴。

該網友說，北市KTV燒起來，柯文哲怎麼樣都推不掉責任，民進黨也一樣，在一些比較模糊的議題，可以選擇跟執政黨不同的路線，製造一些爭論，至於一反對就穩死的議題，「你就閉嘴裝死不行膩」，洗印象需要時間累積，每一次遇到議題，選擇正確的風向，幾次下來就給人清新的感覺，「如果這麼簡單的東西還要人教，要不要乾脆政黨收一收回家睡覺？」

其他人則表示，「讓柯文哲閉嘴的聲音從來停過，也從來沒成功過」、「贊成」、「柯不說話就沒他的吸引力了」、「這咖應該沒救了，個性決定命運」，認為要柯文哲改變，至少短期內是不可能的。

(中時電子報)