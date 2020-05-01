烏克蘭哈爾科夫市(Kharkiv)周四(29日)早上出現讓人震驚的一幕，一名女子全裸逛大街，嚇人的是，她的袋子裡竟然裝著疑是她女兒的「人頭」。

據烏克蘭新聞網站Glavnoe媒體報導，事發當天上午6時許，霍洛德諾戈爾斯克(Kholodnogorsk)警察局接獲報案，指一名女子全裸逛大街。警方到場時，發現女子精神狀態極不穩定，滿臉鮮血，且1隻拿1把刀，另1隻提著裝有1顆血淋淋人頭的袋子，驚動警方動員多人將她銙上手銬帶走。

女子被帶回警局調查時，拒絕說出發生什麼事，也不說是誰的「人頭」。 但事發後不久，鄰近的德爾加切夫斯基(Dergachevsky)警察局接獲另一宗報案，一名中年男子驚嚇報案稱，他在自己屋裡發現13歲姪子的無頭屍。，

報導指出，該男子與38歲妹妹及她的女兒同住，警方懷疑該女子砍下親生女兒的頭顱。

(中時電子報)