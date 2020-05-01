美國疾病管制與預防中心（CDC）要求民眾將N95及醫療用口罩優先讓醫療機關使用，至於一般民眾則能用T恤、頭巾及咖啡濾紙自製口罩，而美國阿貢國家研究室（Argonne National Laborator）研究團隊則使用一般流通的普通材料做實驗，想要找出最適合的口罩。

這次使用了100%、90%綿以及含有聚脂、天然絲、合成絲等不同的布料、不同厚度來做實驗，團隊使用與人類安靜時同樣流量的空氣及食鹽做成的水滴模擬成戴口罩時的潮濕空氣，來評估哪一種材質最適合做為口罩，結果發現「2層雪紡中間夾一層綿」的構造，能夠去除99%的氣膠粒子，較果能夠和N95匹敵，研究團隊也發現，這樣的構造還能避免靜電的發生，效果非常好。

論文表示，沒有N95也沒關係，用平時可以取得的布料來做可罩，也能有很好的保護效果。

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(中時電子報)