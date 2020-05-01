高雄市長韓國瑜上任一年半，5月初最新民調終於出爐，高雄市長韓國瑜市政滿意度究竟如何，做得好不好，這份民調或許可供參考。

高市府昨30日公布委託「艾普羅民調」所做韓國瑜的最新「市政民調」，總共調查9個題目，包括「裝設監視器、設置托育中心、防治登革熱、提升馬路平整度、清理淤泥、推廣各項農漁產品、長期照護及新冠肺炎防治等滿意度」。

結果顯示，在所有題目中，以「裝設監視器進行交通疏導改善治安」滿意度69.0%、「設置托育中心」滿意度65.3%、「防治登革熱」滿意度59.9%與「防治新型冠狀病毒」滿意度59.2%高居前四大滿意項目，約有6至7成滿意。另「提升馬路平整度」滿意度56.8%、「清理淤泥」滿意度56.1%、「推廣各項農漁產品」滿意度55.1%與「長期照護」滿意度47.5%，約有5至6成滿意；可見市府在各項施政表現獲得市民肯定。

此次民調係由「艾普羅行銷市場研究公司」於3月24日至3月28日，所做民調，調查方法採電腦輔助電話調查系統，調查範圍與對象是以設籍高雄市年滿20歲以上市民，成功有效樣本數為3,028份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負1.8%。

(中時電子報)