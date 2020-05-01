鐵路警察李承翰因執勤被逃票的鄭姓嫌犯持刀刺死，嘉義地方法院昨一審宣判，法官認定判處鄭姓兇嫌有精神上問題，一審判決無罪，諭令鄭嫌50萬交保。該判決引發各界譁然，其中法官更被網友狂轟。對此，捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧痛斥，因為「精神病患」四個字，枉死了多少人？他說當一個社會上活著殺人的都是精神病患，死的全是正常人，以後誰還敢做正常人？

夏春湧稍早在臉書質疑，台灣是怎麼訓練出來的這麼一批法官？他說台灣精神病患真多，殺死一個人多一個。他諷刺表示，只要有「精神病患」這四個字，就有「免死金牌」，更有執掌生死大權的這些法官普渡眾生，「安啦！免死！」

夏春湧感嘆表示，因為「精神病患」這四個字，枉死了多少人？老百姓有多大的反彈？政府依然我行我素，有再大的冤屈又能如何？

他認為，當一個社會上，活著殺人的都是精神病患，而死的全是正常人，真的太恐怖了！他直言，這樣以後誰還敢做正常人？，再加上有法官這個靠山，未來的台灣可能滿街都是精神病患。對於這一次的殺警事件，夏春湧呼籲政府給出一個合理的判決。

(中時電子報)