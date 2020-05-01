波音周四透過發債成功籌得250億美元（約台幣750億元）資金，並表示將不再尋求政府金援來度過因新冠肺炎疫情對其造成的重創。

該飛機製造商的籌資行動，不僅創下有史來第六大投資級公司債發行，也是今年來最大規模的發債行動。 波音這次出售的7種新債，到期時間從2023到2060年不等。

穆迪日前上月曾預測波音今年的融資金額可能需要超過300億美元。該信評機構還提到，該公司3月曾動用138億美元信貸額度，來為這次發行的半數新債進行擔保。

(工商 )