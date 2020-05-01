有骨氣不靠川普金援！波音發債募到250億美元 09:432020/05/01 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 波音周四透過發債成功籌得250億美元資金。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波音周四透過發債成功籌得250億美元（約台幣750億元）資金，並表示將不再尋求政府金援來度過因新冠肺炎疫情對其造成的重創。 該飛機製造商的籌資行動，不僅創下有史來第六大投資級公司債發行，也是今年來最大規模的發債行動。 波音這次出售的7種新債，到期時間從2023到2060年不等。 穆迪日前上月曾預測波音今年的融資金額可能需要超過300億美元。該信評機構還提到，該公司3月曾動用138億美元信貸額度，來為這次發行的半數新債進行擔保。 (工商 ) #波音 #發債 #新債 #美元債券 也許您會感興趣 推薦閱讀 波音財務吃緊 放棄收購Embraer 04:102020/04/27 全球財經 超前部署！雄獅首度發債 至少挺到2021年底 18:312020/04/27 財經 急需現金度難關... 美企業債發行金額翻倍 04:102020/04/28 全球財經 《美股》夢幻客機廠將復工 波音盤後上漲 11:592020/04/28 財經 川普高喊買美股 大咖唱反調曝災難恐再現！ 16:002020/04/28 財經 波音宣布：未來幾年停止派息 航空業慘況恐持續3年 16:582020/04/28 財經 波音將裁員並提高現金流 因應疫情衝擊航空業 13:472020/04/30 兩岸 財經熱門新聞 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 「現金是垃圾」藏玄機？ 避險基金天王驚揭Fed救市惡果 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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