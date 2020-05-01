人類及人猿才有與語言有關的神經回路，一直以來人類語言的起源，估計約在2000萬年前，但根據英國紐卡索大學（Newcastle University）的最新研究，可能追溯至2500萬年前。

和其他的動物相比，人類的腦部具有語言溝通相對應的部位，但如何達到讓對方明瞭自己想要表達的意思，還是需要進化的過程。

人類與人猿(ape)有相似的語言迴路，而猴子則沒有，紐卡索大學比較神經心理學教授克里斯（Chris Petkov）與研究團隊，將人、人猿及猿猴的腦部做了核磁共振（MRI），結果發現人類與人猿的弓狀束神經迴路，是猿猴在相對應的位置卻是聽覺神經。

研究團隊認為，猿猴的聽覺神經可能就是人類及人猿語言相關的神經回路的原型。因為猿猴是在2500萬年前進化成人猿，而人猿是在500萬年前進化成人類，從人猿及人類腦部共同的弓狀束神經迴路，應該可以推論語言的出現至少有2500萬年。

克里斯教授知道自己發表這樣的言論會引起爭議，但未來研究團隊也會繼續解析猿猴的腦部，希望更深入了解進化的演變。

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(中時電子報)