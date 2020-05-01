武陵農場力邀遊客上山清涼一「夏」。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場力邀遊客上山清涼一「夏」。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

中央流行疫情指揮中心昨日宣布連續5天零確診，武陵農場隨即推出前50名訂房者優惠500元方案遭秒殺。不僅如此，農場再加碼露營區8折優惠，活動自5日起至31日止，民眾趕緊搶優惠上山消暑一「夏」。

武陵農場表示，台灣連續5天沒有確診案例，為歡慶「＋0」再次到來，農場再加碼推出露營優惠專案，遊客凡預訂露營區5日至31日棧板營位，全面打8折。

武陵農場指出，農場榮獲網路票選露營區第一名，夏日均溫約25℃，在露營客心目中，既可欣賞國家公園美景，又具便利性露營點，加上森林咖啡吧服務，最適合夏日來場避暑勝地。

武陵農場表示，為隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心進一步指出，為了讓民眾逐步回歸正常生活，將啟動防疫樂活新態度，希望民眾在維持個人防疫措施情況下，可以放心參與各項戶外活動，武陵農場露營是放鬆身心最佳選擇，不遊客不妨趁著優惠期間，走一趟山林之旅，洗滌緊繃煩悶心靈。

(中時 )