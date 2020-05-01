新冠肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜和台南市長黃偉哲在新北和台南的防疫表現深受市民肯定，民調滿意度居高不下，反觀高雄市長韓國瑜的防疫表現似乎不盡理想，每每防疫議題都成爭議焦點。對此，媒體人李正皓表示，韓國瑜浪費了100天，如果他肯學習侯友宜和黃偉哲努力防疫，或許還有可挽救之機，但韓現在卻在拆看板，讓對立態勢再度升高，成為全國議題。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜過去100天都浪費掉了，如果韓國瑜做得好，市民就會給掌聲，比如侯友宜在防疫就做得很好啊，結果韓國瑜不學侯友宜，那如果韓國瑜不學侯友宜，可以學黃偉哲。

李正皓接著表示，可以看到在近來的防疫議題上，黃偉哲逆中央，如中央推「1968APP」人潮警示熱點，遭黃偉哲批評是亂槍打鳥。可是黃偉哲的批評是有道理，因為黃找到「1968APP」的漏洞，讓中央願意再溝通討論。可是這個警示熱點，高雄也有很多，但韓國瑜怎麼沒有幫高雄人討一口氣？如果韓國瑜不願學習侯友宜跟黃偉哲，那韓國瑜也可以學中央大撒幣，像金門就直接把娛樂稅減30%，這是一個行政命令就可以做的事情，結果韓國瑜在拆看板，讓罷韓再度變成全國性新聞。

(中時電子報)