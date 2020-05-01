日本G奶女星加藤纱里4年前自曝是狩野英孝的正牌女友一炮而紅，今年初她宣布和去年9月搭上的富商老公離婚，隨即又認了懷孕，精主成謎。最近她大動作宣布要直播生產過程，濃妝都畫好了，還請了攝影師跟醫生來家裡，最後因生不下來仍跑到醫院生產，被網友虧沒事找事做。

加藤纱里過去以敗金形象廣為人知，去年她和地產公司老闆閃電結婚又離婚，還傳出她榨乾男方財產，豪花了約1億日圓（約2782萬台幣），離婚後被日媒爆料有喜，加藤纱里也直播承認當媽，卻強調孩子的爸是前夫，願意做DNA測試，但無意跟前夫復合，寧願一個人獨自扶養小孩。

加藤纱里懷孕後仍努力維持好身材，先前還宣布決定在家裡生產，因感覺醫院太髒，所以找來了醫生接生，並請攝影師想記錄整個經過，加藤纱里生產時躺在床上，一邊滑手機、一邊開直播跟網友互動，怎知因有狀況，最終仍跑到醫院生產，後來她在IG分享和寶寶合影，寫下：「經過16小時的動盪，終於平安生下了第一個女兒，謝謝大家的支持」，並稱女兒如天使一般，當媽感覺相當幸福。

(中時電子報)