《華盛頓郵報》30日援引白宮匿名官員提供的消息說，美國政府高級官員正在考慮對大陸採取報復措施，讓大陸對新冠病毒疫情的全球大爆發進行賠償。多個政府機構的高級官員週四（4月30日）開會討論這個問題，情報機構的官員也將參加。

美國之音報導，其中一項討論內容是剝奪或限制大陸的「主權豁免」（sovereign immunity）。報導說，美國總統川普已經和助手們私下討論了這個問題，目的是方便美國政府或疫情受害人向大陸提起訴訟，要求賠償。

曾任川普集團高層負責人的索里亞爾（George Sorial）參與了針對大陸的集體訴訟。他對《華盛頓郵報》說，已經與白宮高級官員討論了限制大陸主權豁免的問題。

美國政府官員透露，另一個可供考慮的選項是取消中國大陸持有的美國國債，但不清楚川普總統是否支持這樣做。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）30日對路透社說，白宮並沒有考慮消除大陸持有的美國國債。他說，「美國債務責任所擁有的充分信任和信譽是神聖不可侵犯的。其它就不用說了」。

川普總統29日曾對路透社說，他在考慮讓大陸為疫情爆發承擔後果的不同選項，並說，「我能做很多」。

川普總統27日在白宮記者會上說，美國將尋求讓大陸為美國造成的經濟損失賠償數千億美元，並說他在考慮懲罰大陸的額外措施。在回答美國是否要求大陸進行金融賠償的問題時，川普說，「我們可以做比這個更容易的事」，「我們有辦法去做比這容易很多的事情」。

有評論人士指出，美國政府懲罰中國大陸的努力可能只是搭建政治舞台，還會遭到中國大陸的報復。

美國戰略與國際研究中心高級顧問甘乃迪（Scott Kennedy）對《華盛頓郵報》說，「讓中國進行賠償的機會在零和沒有之間」，「如果你的目標是真正瞭解新冠病毒的來源與擴散、終止這場疫情的全球大爆發、恢復經濟增長並防範未來的危機，你就必須讓各國政府和不同的利益相關人（stakeholder）進行合作」。

(中時 )