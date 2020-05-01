韓國4月出口暴跌24.3％ 創金融危機來最大跌幅 11:122020/05/01 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情打擊需求，以及對全球經濟與供應鏈造成癱瘓，韓國4月出口重挫，創下2009年金融危機來最大萎縮幅度。 韓國產業通商資源部周四指出，今年4月出口年減24.3%，雖然為2009年5月最大減幅，但仍略高於分析師預期的25.4%下滑幅度。韓國3月出口年減0.7%。 根據數據顯示，韓國上月平均每個工作日出口銳減17.4%，遠比3月的6.9%減幅還糟。韓國是亞洲第四大經濟體，其出口數據不僅被視為觀察全球貿易發展的領先指標，它也是主要出口經濟體當中第一個公布出貨相關數據的國家。 (工商 ) #韓國 #出口 #金融危機 #經濟體 也許您會感興趣 推薦閱讀 穆迪：日本與新加坡為亞洲最受疫情重創的經濟體 13:472020/04/27 財經 美Q1 GDP將創金融危機來首見萎縮 22:002020/04/27 財經 全球物資神隊友 陸略勝台一籌 04:102020/04/28 焦點新聞 「冰山一角」美Q1經濟萎縮 Q2恐更慘 08:542020/04/28 財經 防疫宅在家！韓國旅遊、美食、慶典線上看！台韓零確診抽好禮 15:522020/04/28 旅遊 聯準會資產負債表 恐飆破10兆美元 04:102020/04/29 全球財經 抗疫做得好 澳紐韓元強彈 04:102020/04/29 全球財經 慘烈疫情重傷全球 專家曝經濟恐嚴重衰退 21:102020/04/29 財經 美第一季GDP萎縮4.8％ 創金融危機最大萎幅 22:112020/04/29 財經 浪費100天 他嘆氣：韓國瑜應學這兩人 09:382020/05/01 政治 財經熱門新聞 五一勞工不快樂！勞動基金首季暴虧4,712億 史上最慘 - 財經 - 工商 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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