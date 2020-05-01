受新冠肺炎疫情打擊需求，以及對全球經濟與供應鏈造成癱瘓，韓國4月出口重挫，創下2009年金融危機來最大萎縮幅度。

韓國產業通商資源部周四指出，今年4月出口年減24.3%，雖然為2009年5月最大減幅，但仍略高於分析師預期的25.4%下滑幅度。韓國3月出口年減0.7%。

根據數據顯示，韓國上月平均每個工作日出口銳減17.4%，遠比3月的6.9%減幅還糟。韓國是亞洲第四大經濟體，其出口數據不僅被視為觀察全球貿易發展的領先指標，它也是主要出口經濟體當中第一個公布出貨相關數據的國家。

(工商 )