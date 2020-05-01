受到COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，加上以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+) 3月原油減產破局後，為了搶奪市場份額，發動石油價格戰，導致油價波動加劇。不過，危機來臨同時也帶來投資機會，相比元大S&P原油正2（00672L）避開風險降低持股權重，街口布蘭特油正2（00715L）能更忠實呈現行情走勢。

在新冠疫情、石油價格戰雙重衝擊之下，國際油價在今年第一季大跌66%，創下單季度最大跌幅表現，OPEC+雖在4月19日終於達成減產協議，但幅度仍未符合市場需求，紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價格20日收盤價報每桶 - 37.63 美元，創下史上首見「負油價」；布蘭特原油期貨價格也走跌，每桶價格報在20美元之上。

不過，在經歷負油價風暴後，美國總統川普恐嚇將襲擊伊朗船艦，以及市場預期OPEC+將擴大減產行動，國際油價跌深反彈，也帶動原油期貨ETF走勢，以國內兩檔熱門原油期貨ETF：街口布蘭特油正2、元大S＆P原油正2表現來看，23日分別上漲29％、25％，元大S＆P石油當日上漲逾8%。

元大S＆P原油正2追蹤的是西德州原油指數，街口布蘭特油正2追蹤的是布蘭特原油指數。油價波動加劇，元大S＆P原油正2更是觸及下市門檻，但金管會火速修正期貨信託基金清算標準，暫時解除下市危機。元大S＆P原油正2數度追加籌碼，投資人卻加大買進力道，讓元大S＆P原油正2溢價一度飆破400%，等於是投資人「買貴」投資原油期貨ETF。

元大投信表示，因應市場波動，元大S&P原油正2啟動「降槓桿、轉遠期」，指出產品上市以來，一直進行槓桿倍數近200%在操作，同時面對市場或法規因素，視情況彈性於100%~200%間進行曝險調整。

但根據元大投信網站顯示，元大S&P原油正2目前持股權重僅121%，與所聲稱「兩倍槓桿」漸行漸遠。原本元大S&P原油正2公開說明書上敘明，持倉應以最近月與次近月期貨合約為主的原則，也已經調整到12月而被打破。

元大S&P原油正2最新持股權重，圖/翻攝自元大投信官網

相較之下，街口布蘭特油正2由於所追蹤的布蘭特原油期貨價格不像WTI價格走勢劇烈，所受到的影響較小，以24日淨值1.56元來看，近日收盤價維持在1元以上，下市風險較元大S&P原油正2還低，加上期貨投資比例達208.68%，更符合原油正2的稱號。

街口布蘭特油正2最新期貨投資比例，圖/翻攝街口投信官網

街口布蘭特油正2從3月底以來折溢價表現，圖/翻攝街口投信官網

新冠肺炎疫情漸緩，歐美擬陸續解除封城重啟經濟， 台股27日終場上漲219.91點，挑戰季線壓力，八大官股行庫終結連8個交易日買超並逢低布局，當日賣超排名第一為富邦VIX（00677U），同時賣超晶電（2448）、康那香（9919）、元大台灣50反1（00632R）、街口S&P黃豆（00693U）、正新（2105）、元大S&P原油正2（00672L）、毛寶（1732）、世界（5347）、友達（2409）。

當日買超前十名依序為：國光生（4142）、街口布蘭特油正2（00715L）、國泰美國道瓊正2（00852L）、兆豐金（2886）、群創（3481）、第一金（2892）、遠東新（1402）、長榮航（2618）、聯電（2303）、金寶（2312）。

隨著市場利空消息鈍化，美國石油協會(API)28日公布上周原油庫存增幅不如預期，並預料各大產油國會有更進一步的減產行動，油價29日亞洲時段跌深反彈，原油期貨ETF投資價值浮現，西德州期油當日收漲22%，布蘭特期油上漲10%，元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2單日漲勢分別為21.21%及21.65%，八大官股行庫近三日買超張數也分別來到3,897張及4,020張。

由此來看，街口布蘭特油正2投資比例是真的符合「正2」原則，漲跌勢跟著追蹤標的價格波動，元大S&P原油正2卻已轉倉至12月期貨，雖減緩價格波動，但也已失去連動近月期貨價格的優勢，街口布蘭特油正2也在這場競賽中勝出。

相較於先前國際油價大跌，所造成市價劇烈波動，一般投資人較少了解商品公布的最新資訊，對於溢價意義也不甚清楚，才會造成淨值越跌越受追捧的情況，若商品與當初聲稱內容已經脫節，投資人就該打破ETF「絕對價格」迷思，選擇一檔真正符合需求的投資標的。

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圖/翻攝街口投信官網

(中時電子報)