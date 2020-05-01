為了不讓美疫情成為連任絆腳石，美國總統川普近期一再將防疫失職矛頭指向世界衛生組織（WHO）以及大陸，除了指控其隱瞞疫情之外，並緊咬病毒就是源自大陸武漢病毒研究所。對此，川普於4月30日再次強調他看過相關證據，但被問到相關細節時，僅回答「我不被允許向外界透露」。

據路透社報導，在白宮一場活動時，川普被媒體問到是否見過病毒源自武漢實驗室的相關證據，才讓他的指控具如此高度信心；對此，他表示「是的，我看過，但我不能告訴你，我未經授權向你透露」。

關於病毒源自武漢病毒研究所的相關傳聞並非首次，由於該研究所距離最早發現病毒的華南海鮮市場，讓外界一直有傳聞病毒是在該實驗室人工合成，但此類陰謀論已被世界衛生組織以及《刺胳針》等國際期刊否定，並指出當前證據顯示新冠病毒是自然形成。不過自美國總統川普再次將矛頭對準大陸，聲稱陸方必須為此負責之外，並指出美方正在調查該實驗室是否為疫情起源。

此外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月22日指控大陸在疫情爆發早期為了掩飾，早就摧毀實驗室內新冠病毒樣本，讓外節無法追蹤疾病演化，並揚言要陸方允許考察人員進入這間機敏的實驗室調查。

不過，美國獨立調查媒體《灰色地帶》（Grayzone）先前報導指出，川普政府此舉，其實和美國2003年指控伊拉克藏有大規模毀滅性武器的套路完全相同，當年美國散播有關伊拉克藏匿大量大規模毀滅性武器的假消息，此一手段與現在有異曲同工之處。

(中時電子報)