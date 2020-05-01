台中一名6旬婦女獨自照顧8旬老母親，日前因媽媽在家不慎跌倒，她無力扶起緊急奔至鄰近派出所求援警方，兩名員警立刻陪同返家協助，婦人十分感激直呼警方真是活菩薩！

清水警分局指出，日前婦女神色慌張跑進光華派出所，語氣激動向值班員警求助，指家中高齡母親不慎跌倒，她獨自無力扶起，警員鄭名凱及黃芊雨，考量民眾生命安全，立即步行陪同至家中協助。

警方到場後，先行檢視高齡老嫗無任何體傷，同時向婦人詢問需不需要救護車，並將老嫗攙扶起身至椅子上，且再三安撫其情緒，離去前還將派出所電話抄給家屬，並表示如有需要可隨時求助。

婦人表示，母親跌倒時雖未受傷，但她無力扶起，鄰居又沒人在家，當下不知如何是好，突想起約500公尺處光華派出所，又一時也不知道派出所電話，只好趕緊步行求助，没想到，警方聽到後，隨即陪同返家將母親扶起，直呼警方真是地方上活菩薩。

光華派出所所長徐資証表示，民眾有需求時，警方也會本著「人飢己飢、人溺己溺」之精神盡力予以協助，呼籲家中如有行動不便老人應隨時注意攙扶，避免行動中發生意外。

(中時 )