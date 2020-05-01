每個試場都會有第二類備用試場，提供給發燒的考生應考，老師也會穿上防護裝備幫忙消毒。（北市教育局提供／游念育台北傳真）

各考場門口都設有紅外線熱顯像儀，並採考生分流入場。（游念育攝）

國中會考將於5月16、17日舉行，今年因疫情影響，北市24個考場皆設有紅外線熱顯像儀和考生服務隊等防疫措施，北市也選在今天於大同高中完成考場實地模擬演練，項目包含體溫檢測站分流、教室「3開」通風、備用試場模擬等項目，原定2小時的演練僅40分鐘就完成。教育局表示，當天還會有不同的狀況，因預定安排演練流程會比較順暢。

新冠肺炎延燒，教育局為避免考生相互感染，台北市在5月1日舉辦考場實地模擬演練，台北考區計有2萬1726名考生，分別在24個考場應考，每間學校都備有4個「第2類備用試場」安置因發燒的考生應試，北市教育局模擬演練約400位考生，原本預估要花20分鐘才完成體溫測量和噴酒精消毒，但僅花10分鐘就完成。

曾燦金表示，國中會考演練模擬所有考場的流程，噴酒精和量測體溫只花10分鐘就結束，因是預定安排，考試當天還是會有不同的狀況，每校除設有紅外線熱顯像儀外，還增設4到5站額溫槍測量站，相信足夠當天使用。

曾燦金也說明，備用試場一間是5人，位置安排都有5米的距離，家長休息區也會有適度安排，午餐統一訂餐，會請考生服務隊協助，也會請各校注意食安問題。曾補充，今年也備有多功能防疫用餐隔板，考試一開始會發給每位考生，可當墊板和尺規使用、中午用餐則做為隔板。

教育局也指出，已要求各試場學校在5月4日提交考場配置圖，且在5月8日前完成防疫演練，各校也要對冷氣與供電設備做壓力測試。

(中時 )