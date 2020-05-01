石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）承諾於5月至6月每日減產970 萬桶，加上歐美各國居家禁令逐步解封，看好能源需求回溫，國際油價周四（30日）持續暴漲25%，不排除近日收復20美元大關。

OPEC+本月起日產量削減970萬桶，俄國日產量也將從1100萬桶減至850萬桶，第四大產油國科威特5月前已開始向市場減少原油供應，而美國6家頁岩油生產商，於5月至6月每日減產規模將達30萬桶。

Oanda市場分析師Edward Moya表示，投資人持續關注一系列減產消息，可望帶動油價反彈。

他舉例，挪威宣布18年來首次減產，將在6月每日減產25萬桶；下半年則每日減產13.4萬桶；康菲石油（ConocoPhillips）公布首季出現虧損，並宣布6月自願減產每日42萬桶；至於荷蘭皇家殼牌公司受到石油、天然氣需求和價格暴跌衝擊，80年來首次減少股息。

Moya指出，大型油企開始面臨關鍵時刻，預期全球更廣泛的減產即將出現，「接下來一、兩個月中，供應量將滿足需求量，目前原油供給過剩的問題可望逐漸紓解。」

周四紐約6月期油暴漲25.1%，收在每桶18.84美元，4月累計仍下跌約8%；布蘭特6月期油大漲12.11%，收在每桶25.27美元，4月則上升11.1%。

(中時電子報)