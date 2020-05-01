高雄市長韓國瑜罷免案進入最後階段，罷韓團體強力宣傳下，罷韓聲浪看似高漲，讓挺韓支持者忍無可忍，發動認捐公車站牌廣告，響應者有的放照片露臉挺韓，有的署名推薦韓市府政績，主標語凸顯「清廉好市長」，共400面廣告1日起在公車站牌陸續貼出，強調高雄人不無情，對這個城市1年多來的正向轉變都看在眼裡。

代表團隊發言的雷郁媚從事房屋仲介工作，也是高雄鋼鐵韓家軍版主，她說，大選過後，韓國瑜支持者為了避免觸怒罷韓團體，選擇低調，但罷韓最近聲音愈來愈大，連違法看板被拆都要怪韓國瑜，外縣市的朋友都來問她：「你們高雄怎麼了？罷韓真的那麼大聲喔？」

雷郁媚說，支持者理解韓國瑜必須以市政為重，也不願太對立而刺激罷免團體，但實在無法坐視不管，一群挺韓好友討論過後，決定發起「1人1廣告」柔性支持行動，由於背後沒有龐大金援，只能選擇最便宜的公車站牌廣告，4月21日就和業者洽談，廣告商要求現有的版位全部承租，才同意1面廣告收1000元超低價，沒想到消息在群組中公布，立刻一呼百應，400面廣告認購一空，有人手慢還想加入，卻已沒有名額。

「400面廣告，代表400個挺韓的市民聲音！」雷郁媚說，參與者都是高雄市民，其中約350人不顧可能被罷韓人士嘲笑甚至霸凌，大方提供個人照做廣告主視覺，甚至有全家人一起露臉，廣告主標語設為「堅持改革，我支持清廉好市長韓國瑜」，下方則加註「平安健康，幸福高雄」。

此外，約有50人不方便露臉，認捐的廣告便拿來宣傳高雄市政府政績，包括LED智能路燈點亮高雄、漁產外銷慶豐收、蔬果拓展國際市場、改善淹水、雙語學校、校園雙機、青創基金、招商引資等；即使沒放個人照片，也同樣真實署名挺韓。

首批廣告1日上午陸續在各公車站牌貼出，雷郁媚強調，這是和廣告商簽約購買的合法廣告，「和罷韓團體被拆的違法廣告完全不一樣」；她說，希望市民走在路上看到這些廣告，能夠理解高雄不是只有罷韓的聲音，也呼籲挺韓支持者若看到這些廣告，可以拍照打卡或傳至網路社群分享。

雷郁媚坦言，韓國瑜去年決定參選總統，確實一度讓市長選舉投給他的許多市民傷心，覺得被欺騙，但選後韓也立刻回到市府，兌現承諾為高雄做牛做馬，「如果這89萬人覺得高雄真的有改變，為何不堅持初衷、讓好的改變持續下去？」

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(中時 )