陸美兩國近日就新冠病毒源頭及處理疫情問題爭持不下，聯合國祕書長古特雷斯在美國當地時間週四（4月30日）回應陸美爭議時，表示陸美都是重要的國家，期望兩國可以合作應對疫情和發展國際關係。

綜合外電報導，古特雷斯認為，「面對疫情，團結是目前最重要的關鍵，但目前國際社會分化，特別憂慮發展中國家無法獲取足夠的支援應對疫情，以及處理對經濟社會的影響。」據了解，聯合國稍早前呼籲募集20億美元（約156億港元）協助發展中國家，但迄今只募到一半資金。

自美國爆發疫情以來，美方一直指摘大陸瞞疫，企圖逃避責任，又拒絕讓美國專家到大陸就疫情進行調查。大陸外交部多次解釋，強調陸方在疫情上公開、透明且負責任，更先後向美國提供口罩及呼吸機等設備；發言人華春瑩日前更反問，美方何以不派專家查明病毒在美國出現的時間，反而一再提及不讓專家赴華調查。

(中時 )