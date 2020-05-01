從台東到台北，回到爸媽故鄉！台北市立動物園於民國91年時，與台灣糖業公司合作，將斑哥羚羊、蒙古野馬、弓角羚羊和侏儒河馬…等動物搬遷至台東縣池上鄉牧野渡假村，建立大型草食動物的第二保育基地，十多年來，大部分瀕危動物在東部的新家適應良好，也順利繁衍了後代。昨（4/30）天傍晚，一隻在池上誕生的斑哥羚羊（雌）與一隻弓角羚羊（雌），由獸醫師及保育員護送，浩浩蕩蕩地啟程前往爸爸媽媽的故鄉，於今（5/1）日清晨順利返抵台北市立動物園，接續族群繁衍的重責大任。

於池上出生的斑哥羚羊（高雋攝）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園自民國75年遷到木柵後，許多動物的繁殖情況良好，考量「疏散、繁殖、防疫、血緣改善」等風險管理與提升動物福祉等因素，於民國91年時開始與台灣糖業公司合作，將需要進行保育的物種，部分個體移撥至台東縣池上鄉牧野渡假村照養，以有效繁殖重點保育物種，同時調節動物園的動物族群負載量，並增進東部地區學童與居民接觸野生動物保育教育及環境教育的機會。

動物抵達後，連同箱籠先秤重（鄭惟仁攝）。（台北市立動物園提供）

搬遷到台東的衛星動物族群這十多年來，持續有繁殖成功的紀錄，像是105年借殖到高雄壽山動物園的侏儒河馬「春園（雌）」和2隻伊蘭羚羊，以及今天回到台北市立動物園的一隻斑哥羚羊（雌，2歲）與一隻弓角羚羊（雌，1歲），都是在池上誕生的個體。透過國內動物園間持續的專業交流與努力，讓這群珍貴稀有的大型草食動物能夠順利繁衍，穩定在台灣的域外保種族群。

這次動物運送於昨（430）天傍晚7點多完成箱籠吊掛上車，隨即由池上出發返回臺灣（高雋攝）。（台北市立動物園提供）

這次動物運送於昨（4/30）天傍晚7點多完成箱籠吊掛上車，隨即出發經由南迴公路銜接國道3號，沿途停靠清水休息站檢視動物狀況，歷時約11個小時的路程，終於平安抵達台北市立動物園進行檢疫，預計1個月後便能至非洲動物區適應新家，並和其他家族成員見面。

歷時約11個小時的路程，終於平安抵達台北市立動物園進行檢疫（高雋攝）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)