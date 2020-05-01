隨著「飛人」喬丹的紀錄片「最後一舞」持續引發熱議，越來越多的當年秘辛也被爆了出來！根據喬丹過去的經紀人大衛福爾克爆料，儘管喬丹公開承認「大鏢客」皮朋是他職業生涯最強隊友，皮朋卻對喬丹始終抱持一定程度的嫉妒心理。

「我認為皮朋對喬丹擁有一定程度的嫉妒，」福爾克表示，「他最近說過很多次，認為詹姆斯是更好球員，假如你是皮朋，喬丹造就你的職業生涯，所以就算你認為喬丹不如詹姆斯，你也不該講出來。皮朋的問題是，他不是很好的競爭者。」

「看完喬丹紀錄片，我認為除非你瞎了，才會認為這個聯盟有另一個人可以達到喬丹成就，」福爾克說，「從我的角度來看，我認為絕不可能終結喬丹和詹姆斯到底誰強的話題，他們處於完全不同的年代，假如你看不出來，就該去看醫生。」

「現在幾乎都沒有防守，不允許手部接觸，我想如果喬丹在現今這個聯盟打球，在巔峰時期，他可以場均拿到50或60分，投籃命中率會達到7成5，」福爾克說，「假如你不能對他進行手部接觸防守，那麼根本沒有人可以阻擋他的。」

(中時 )