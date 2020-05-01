一名莊姓男子約了一名蔡姓女子和多名友人，到高雄市左營區一間摩鐵開「毒趴」，但蔡女服毒後身體抽搐、神智不清。莊男找另外兩名友人到場幫忙，將蔡女帶去「收驚」，但因未改善才將她送醫；蔡女在到院前就已沒有心跳，經過急救變成植物人，但最終還是難逃一死。

判決書指出，莊男在2016年12月30日約了蔡女和另外兩名陳女、詹男，在上午9時18分到左營區崇德路一間摩鐵，讓陳女、蔡女免費以捲菸方式吸食K他命以助興；之後再傳訊給一名張姓男子，讓他帶來含有三級毒品硝甲西泮成分之偽藥毒咖啡包，沖泡後大家一起喝。

蔡女抽完K菸、喝完毒咖啡後，於10時10分開始臉部及身體抽搐、神智不清、傻笑、大吼大叫、四肢僵硬，陳女見狀急Call張男和另一名高男到場，眾人商量後認為蔡女「中邪了！」在中午12時41分急忙將她帶去找人「收驚」，但蔡女的狀況完全沒有改善，眾人於是在下午14時許，將蔡女送到醫院。

急診醫生發現蔡女到院前就已經沒有心跳，立刻對她急救、做CPR，好不容易讓她回復自主循環，但發現她性呼吸衰竭、急性腎損傷、疑似橫紋肌溶解症、藥物中毒、腦水腫。之後蔡女狀況沒有好轉，於2017年3月27日，以植物人狀態轉院，並於5月27日死亡。

蔡女父親事後向毒趴主辦人莊男提告，歷經多次審理和上訴，高雄高分院依轉讓偽藥罪，判莊男有期徒刑2年。

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(中時電子報)