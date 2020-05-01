新北少年把未成年女友的肚子搞大，因為不想讓女方家長知道，居然在20萬人社團求買墮胎藥，離譜發言引起熱議。貼文一出，少年的臉書被網友灌爆，甚至被肉搜出來，疑似長期出沒在蘆洲某宮廟；網友痛批，沒本事就不要亂射。

從生活照可以看見，少年年紀大約20歲、手有刺青，似乎常常出陣幫忙。他昨（30日）在《我是板橋人》社團發文，「我需要口服墮胎藥，有的拜託密我，RU486，婦產科我都問過，要女方跟監護人到，但不想讓女方家長知道，還有沒有方法可以弄到。」

（圖／翻攝臉書）

網友看完後，氣憤留言「一時射Ｘ一時爽」、「看急成樣子女方應該未成年，不是被告就是當爸」、「沒錢還敢這樣，只想爽不負責任，最賭爛這種乞丐」、「相關單位看到了嗎？快來抓人」、「這種夏西夏景的也敢po」。

事實上，RU486就是外界俗稱的墮胎藥，是一種合成的黃體素桔抗劑，阻止助孕激素對子宮內膜作用，使授精卵著床失敗而流產，須經過醫生指示才能取得；另外，未婚之未成年人須得法定代理人的同意，才能施行人工流產，若自行至診所或醫院進行墮胎，未成年人及幫忙墮胎的人，均會觸犯刑法墮胎罪。

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(中時電子報)