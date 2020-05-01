台南市人口持續增加，市府環保局為充實清潔隊人力，1日公告招考300名「儲備性質」的清潔臨時人員，將依實際職缺及錄取類組成績名次依序分發進用，儲備候用資格將至2022年12月31日為止，逾期未能進用者自動取消候用資格。

市長黃偉哲表示，此次招考清潔隊員，將由第三公正機構以公開、透明的方式辦理招考作業，避免任何黑箱作業的質疑，招考還特別增加「特殊身分類組」針對弱勢鄉親或警消遺族增加工作機會。

環保局長謝世傑進一步說，報考資格為中華民國國民，且設籍本市滿6個月以上，另須具機車或各類汽車駕駛執照。報名分溪北、溪南2區，類組分為「一般類組」、「駕駛類組」及「特殊身分類組」，錄取員額約每4名就有1名為特殊身分人員。

其中，「特殊身分類組」分為中高齡失業者、低收入戶或中低收入戶且無工作者、二度就業婦女、環保廠（場）設施在地里里民（限溪南區）、身心障礙者、原住民及警察、消防人員因公死亡之遺屬等7類保障名額。

另外，此次招考評分採體能測驗一項，應徵者須以徒手負重米袋，依規定路線完成30公尺折返共60公尺的競速測驗；米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤。報考者請自我評估體能現況，無法負荷者請勿應試。測驗結束後將依測驗成績排序，公告職缺及錄取類組名次，依序開放填報志願分發。

環保局表示，一般類組符合基本資格即可報名，駕駛類組則須領有職業大貨車、職業大客車或職業聯結車其中一項駕駛執照；報名限擇一區、一類組，一律現場報名，報名特殊身分類組者限擇一類身分，勿重新報名，報名截止後不得要求修改報名資料。報名時間為5月12日至14日上午9時至下午5時及15日上午9時至中午12時，報名地點：台南市善化區進學路150號（台南市善化區文康育樂中心）。

(中時 )