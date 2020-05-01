wecare高雄臉書。

罷韓團體怒批高雄市工務局選擇性執法。(圖/翻攝自wecare高雄)

wecare高雄所主導的罷韓運動已經進入第三階段，正式投票預計將在6月6日舉行，而挺韓、罷韓的宣傳戰也正如火如荼的進行中，罷韓方兩度掛出大幅的廣告，卻接連遭到拆除，引起罷韓方的不滿。

wecare在臉書上痛批，目前的高雄成了一言堂，罷韓相關的廣告帆布被拆光光，路上卻接連出現挺韓的廣告，工務局直接成為「韓國瑜的東廠」，選擇性執法、文化局讓挺韓直播主到辦公區域拍攝毀謗人的影片，怒批這些亂象如果不再6月6日讓它停止，難道民眾還要忍受到2022嗎？

對於罷韓的廣告遭拆除，高雄市新聞局長鄭照新曾表示，罷韓團體明知第一幅廣告被拆除的原因是因為未經申請就刊登，而如今第二面的廣告卻依然在未申請通過的狀況下就刊出，韓團體這樣一而再、再而三的違法刊登廣告，被拆除又反過來指控市政府，明顯是在炒作。

對此，網友傻眼表示，罷韓團體明明就是自己不好好的申請，問題根本就不是廣告內容，而是有沒有通過合法途徑好嗎？如果像他們這樣在網路上放話、製造輿論就可以規避法規，那麼對於那些奉公守法的人民不就太不公平了嗎？

(中時電子報)