戴口罩對台灣人來說，已變成日常風景，但防疫期間看到外國人抗拒口罩，更能突顯國人戴口罩的可貴。作家苦苓說，多年前赴印度旅遊，外國人稱讚戴了口罩的台灣人了不起，生病了還能出國來玩。如今新冠肺炎肆虐，苦苓更能體會這句話的道理。

苦苓日前在臉書上發文，以「戴口罩不只是戴口罩還代表了什麼？」為題談戴口罩的意義。他說，早上走進高鐵車站的時候，看見男女老少、每個人都戴著口罩，戴得那麼心平氣和、那麼理所當然，忽然有一點感動。

他回憶幾年前的印度旅遊見聞。記得很多年前，帶團去印度一個城市旅遊，因為他們的街道有些髒臭（連穿制服的警察都在路邊隨地小便），於是團員們都戴上口罩，才放心的去自由活動、逛街購物。

他走進一家地毯店隨便看看，就跟老闆聊天，他問我們是哪裡來的，我回答說台灣，沒想到他馬上說：「台灣人真了不起！」

苦苓說，當時他榮譽感頓生，立刻問為什麼覺得台灣人了不起，店老闆回應：「你們這些人都生病了還能出國來玩，真的了不起！」那時他才知道：對很多外國人來說，只有生病的人才會戴口罩，戴口罩都是迫不得已。

苦苓認為，的確，沒有人喜歡戴口罩，但台灣人人都戴著口罩，不會是因為有規定，也不是因為怕罰錢，而是因為大家都願意忍受一時的不便，為了保護自己，也為了保護別人。

苦苓覺得，台灣是一個有文明的國家，台灣人是一個高品質的民族。更重要的是、也令許多外國人羨慕的是：台灣人人都有口罩可以戴。雖然那位印度老闆誤會了，但他說得沒錯：「台灣人真了不起！」苦苓最後結語道，「我台灣，我光榮」。

(中時電子報)